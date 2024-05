Złamał zakaz zbliżania się do żony. Mężczyzna stanie przed sądem

Policjanci zostali powiadomieniu o awanturze domowej w jednym z mieszkań w Lęborku. Po przybyciu na miejsce okazało się, że awanturującym się jest 31-letni mężczyzna. Awanturę urządził wobec swojej żony.

Jak informuje Komenda Powiatowe Policji w Lęborku, szczegółowe rozpoznanie sytuacji tej rodziny skutkowało sporządzeniem „Niebieskiej Karty” oraz wydaniem sprawcy przemocy opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do lokalu oraz do żony obowiązujących go przez 14 dni. Mundurowi poinformowali 31-latka, o konsekwencjach złamania nakazu i zakazów i wskazali mu miejsca, w których może uzyskać schronienie.

Mężczyzna w obecności dzielnicowych opuścił zajmowane wspólnie z żoną mieszkanie, oświadczając, że będzie przebywał u swojej matki. Jednak po kilkunastu minutach policjanci interweniowali tam ponownie, bowiem 31-latek wrócił do mieszkania, świadomie naruszając przepisy kodeksu wykroczeń.

To skutkowało jego zatrzymaniem. Po wytrzeźwieniu, mężczyzna stanie przed sądem w trybie przyspieszonym. Za złamanie wydanych przez Policję nakazu oraz zakazów grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności bądź grzywny. 14-dniowy czas obowiązywania nakazu i zakazów może być przez sąd w uzasadnionych przypadkach przedłużony.