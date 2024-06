Festiwal w rytmach muzyki ludowej. EtnoBaltica już 5 lipca w Swołowie

Już po raz szósty w Swołowie - stolicy Krainy w Kratę, odbędzie się Festiwal Twórczości Ludowej EtnoBaltica, wydarzenie kultywujące muzykę i tradycję ludową. To wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju festiwal na Pomorzu, którego organizatorem jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo.

Festiwal EtnoBaltica jest wydarzeniem pełnym różnych form sztuki, skupiającym miłośników polskiej kultury. Jak co roku odbywa się w Swołowie - stolicy Krainy w Kratę, która zamieni się w wielobarwny tygiel tradycji poprzez żywe rytmy muzyki ludowej i oryginalny wystrój. Festiwal jest okazją do zapoznania się z różnymi sposobami patrzenia na folklor, a nadrzędnym celem organizatorów inicjatywy jest ocalenie od zapomnienia tradycji ludowych – podkreślają organizatorzy. Co przewidziano w programie imprezy? Tegoroczna edycja to trzy dni (5, 6 i 7 lipca 2024) świętowania z najznakomitszymi zespołami kultywującymi muzykę ludową. Koncerty inauguracyjne odbędą się 5 lipca (piątek) na terenie klimatycznej Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie. Tegoroczny line-up otwiera agregandado. Brzmienie zespołu wzorowane jest na wykonywanej przed laty tradycyjnej muzyce kujawskiej oraz skandynawskiej w przekonaniu, iż mają one istotne cechy wspólne. Tym samym po raz pierwszy podczas festiwalu wybrzmi akcent muzyki basenu Morza Bałtyckiego.

Piątkowy wieczór to również koncert projektu unikalnego, tworzonego przez polskich i niemieckich artystów, czyli PoMore TanzOrkiestra, założonej na Pomorzu Zachodnim w 2019 roku grupy grającej do tańca, badającej i wykonującej śpiew tradycyjny i muzykę instrumentalną. Tradycyjnie pierwszy dzień zakończy after party w Gospodzie Spiżarnia w Kratę w Swołowie.

Sobota 6 lipca w Swołowie upłynie pod znakiem potańcówek i wydarzeń towarzyszących. Na scenie zaprezentują się energetyczne kapele. Pierwszą z nich jest Napięcie, formacja wykonująca tradycyjną muzykę taneczną z regionów etnograficznych centralnej Polski. Kolejne zespoły– Hajda Banda i Nicponie - to kapele powracające do Swołowa, które zachwyciły festiwalową publiczność podczas 4. edycji EtnoBaltica. W niedzielę 7 lipca na scenie pojawią się dwa zespoły mające na swoim koncie udział w nagraniach uznanych soundtracków do produkcji filmowych. SVAHY grają na wyjątkowych instrumentach i wyśpiewują historie z życia dawnych mieszkańców wsi. Zespół można usłyszeć w najnowszej ekranizacji „Znachora” (Netflix), a utwory z filmu zostały włączone do repertuaru koncertowego. Festiwalową wisienką na torcie będzie koncert Laboratorium Pieśni / Song Laboratory, czyli grupy pieśniarek śpiewającej i aranżującej tradycyjne pieśni polifoniczne.

Oprócz koncertów i potańcówek, przez cały czas trwania festiwalu na najmłodszych czekać będzie wyjątkowa autorska EtnoWioska Dziecięca Olgi Hanowskiej z mnóstwem warsztatów rękodzielniczych i drewnianych zabawek, która będzie festiwalowym azylem, przygotowanym w konwencji folkowego relaksu i etno-animacji. Nie zabraknie również uznanej artystki - rzeźbiarki Ireny Brzeskiej, prezentującej spektakl dla dzieci z wykorzystaniem własnoręcznie rzeźbionych figur. W piątek i sobotę uczestników do tańca porwie Dominik Wóltański, który poprowadzi warsztaty tańca tradycyjnego na dechach. Ponadto, jak co roku organizator zaprasza do strefy gastronomicznej z tradycyjnymi przysmakami, stoisk rękodzielniczych oraz do udziału w wydarzeniu towarzyszącym – biegu po owalnicy Swołowa „Swołowska mila”.

Bilety i karnety do nabycia w serwisie www.kupbilecik.pl 6. Festiwal Twórczości Ludowej EtnoBaltica 2024 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2024 Organizatorzy: Gmina Redzikowo, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo, Zagroda Swołowo.

Współorganizator: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Partnerzy: Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, Gospoda Spiżarnia w Kratę.

Patroni honorowi: Wojewoda Pomorski Beata Rutkiewicz, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk Patronat medialny nad imprezą objął „Głos Pomorza”.

