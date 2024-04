Złodziej elektroniki zatrzymany przez policjantów z Dębnicy Kaszubskiej. Grozi mu do 5 lat więzienia

Wśród łupów złodzieja znalazły się m.in. konsola do gier, kontrolery i laptop. Ze skradzionych rzeczy na co dzień korzystały dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do gminnego ośrodka.

- Tą sprawą od razu zajęli się dzielnicowi z miejscowego posterunku, którzy zaczęli ustalać, kto może mieć związek z przestępstwem. Już następnego dnia informacje zebrane przez funkcjonariuszy pozwoliły ustalić tożsamość i zatrzymać osobę, która mogła mieć związek z tą sprawą, a przeszukanie mieszkania wytypowanego mieszkańca Gminy Dębnica Kaszubska doprowadziły do odzyskania skradzionego dzień wcześniej sprzętu – informuje Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Wnikliwa analiza zebranych informacji przez dzielnicowych oraz wiedza dotycząca mieszkańców własnego rejonu służbowego doprowadziły do zatrzymania 30-letniego mężczyzny oraz odzyskania sprzętu, który został już przekazany do ośrodka. Za kradzież grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności – dodaje.