Podejrzani o brutalne zabójstwo trafili do aresztu. Dwóm mężczyznom grozi dożywocie

W niedzielny poranek po zakończonej akcji gaśniczej w Rokicinach we wnętrzu budynku odnaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny. Do pracy przystąpili policyjni specjaliści wraz z lęborską prokuraturą. Wszystko wskazywało na to, że 48-latek padł ofiarą brutalnej zbrodni, a ogień podłożono celowo, aby zatrzeć ślady zabójstwa.