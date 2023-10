Zmiana organizacji ruchu przy bytowskich cmentarzach. Przygotuj się na utrudnienia (MAPA)

Zmiana organizacji ruchu

W związku z obchodami święta Wszystkich Świętych w terminie od 27 października do 2 listopada nastąpi zmiana organizacji ruchu w Bytowie. - Zmiana nastąpi na drogach gminnych na ulicy Działkowej i ulicy Miłej w Bytowie - wyjaśniają bytowscy urzędnicy - Zamknięta zostanie dla ruchu pojazdów ulicą Miłą od skrzyżowania z ulicą Działkową do skrzyżowania z ulicą. Gdańską. Na ulicy Działkowej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju po obu stronach jezdni. Przy "nowym" cmentarzu przy ulicy Popiełuszki organizacja ruchu bez zmian.

Apel policji

Do 2 listopada policjanci w całej Polsce będą prowadzili akcję „Znicz”. Będzie to okres wzmożonego ruchu na drogach, szczególnie w okolicach cmentarzy. Policjanci apelują do kierowców o ostrożną i rozsądną jazdę. Nadmierna prędkość, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, czy wyprzedzanie niezgodne z przepisami, to najczęstsze przyczyny wypadków.

Zaplanuj wyjazd, sprawdź dojazd

Ważne jest aby dobrze zaplanować wyjazd na groby najbliższych. Lepiej wyjechać wcześniej, niż później pędzić i narażać własne, a także czyjeś życie i zdrowie. Przed wyjazdem na cmentarze warto sprawdzić jak zmieni się organizacja ruchu w ich rejonie. - Ułatwi nam to dotarcie do celu. Podczas podróży uważnie patrzmy na znaki i stosujmy się do sygnałów dawanych przez policjantów, którzy w tych dniach będą kierować ruchem. Parkując samochód przed cmentarzem nie zostawiajmy na widoku żadnych wartościowych przedmiotów, czy dokumentów. Parkujmy w miejscach do tego wyznaczonych - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - Zadbajmy o własne mienie. Przed wyjazdem zabezpieczmy mieszkanie, poinformujmy sąsiadów o naszym wyjeździe i poprośmy, by spojrzeli czy w naszym mieszkaniu nie dzieje się nic niepokojącego np. czy nie są naruszone zamki i czy drzwi cały czas są zamknięte. Na cmentarzach będzie bardzo tłoczno. To doskonałe miejsce dla kieszonkowców. Nie nośmy portfeli na widoku, w tylnych kieszeniach spodni. Nie ubierajmy biżuterii, nie nośmy wartościowych dokumentów. Nie pozostawiajmy na grobach torebek, saszetek bez opieki. Bądźmy czujni i ostrożni. Każdą chwilę nieuwagi złodzieje potrafią bezlitośnie wykorzystać.