Znamy laureatów IX Pomorskiego Pomorskiego Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Marina 2023”. Zobacz, kto wygrał

W kategorii soliści młodsi pierwsze miejsce zajęła Nicol Jaśkowska z piosenką „Hej żeglujże żeglarzu” (SP 6 Słupsk, opiekun: Magdalena Kwidzińska), drugie przypadło Anu Tomaszewskiej za piosenkę „Bossanowa bosmanowa” (Katolicka SP Ziarno Słupsk, opiekun: Kamila Niemczycka).

W kategorii zespoły młodsze wygrało „Canto” (SP 11 Słupsk, opiekun Magdalena Kwidzińska) z utworem „Brzeg Nowej Szkocji” przed „Muszelkami” (SP 3 Ustka, opiekun Urszula Tamulis) za wykonanie utworu „Do zobaczenia na wodzie”.

W kategorii soliści starsi pierwsze miejsce przypadło Blance Korniluk (SP 3 Ustka, op. U. Tamulis) z utworem „Sztorm”, a drugie Leonowi Pawlikowskiemu (SP 1 Ustka, op. Karina Werra) za piosenkę „Białe mewy”. Jury w tej kategorii przyznało trzy miejsca trzecie, zajęli je: Zofia Zaremba (Szkoła Muzyczna Słupsk, op. Aleksandra Cybula i Piotr Mach) z utworem „Przechyły”, Julia Trofimowicz (SP 3 Słupsk, op. Ewa Chowaniec) za wykonanie utworu „Po co mi to było” i Misheel Tomaszewska (Katolicka SP Świętej Rodziny z Nazaretu, op. K. Niemczycka) za utwór „Gdzie to siódme morze”. Ponadto Maja Janowicz (KSP Ziarno Słupsk, op. K. Niemczycka) za wykonanie piosenki „Perłowa łódź” otrzymała Nagrodę Specjalną Jury.