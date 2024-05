Żołnierze 7 Brygady Obrony Wybrzeża ćwiczą razem z Amerykanami

Połączone siły będą razem wykonywać wymagające zadania, aby sprawdzić poziom swojego wyszkolenia, porównać procedury, a także doskonalić współdziałanie. Zarówno dla jednych, jak i drugich żołnierzy będzie to cenne doświadczenie, które będzie procentować w przyszłości.

Ćwiczenia „Immediate Response-24” (z ang. natychmiastowa odpowiedź), tak jak „Saber Strike-24” (uderzenie szabli) oraz „Swift Response-24” (szybka odpowiedź) wchodzą w skład międzynarodowych manewrów „Defender-24” (obrońca). To cykliczna federacja dużych ćwiczeń wielonarodowych, które cementują współpracę Wojska Polskiego z armiami sojuszniczymi, aby wzmacniać wspólną gotowość oraz zdolność do reagowania na wyzwania współczesnego świata.

Skład kadrowy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej na poligonie w Drawsku Pomorskim reprezentują głównie oddziały 7. Brygady Obrony Wybrzeża ze Słupska.

Ponadto na obiektach w Drawsku szkolić się będą żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej oraz 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa.

Bezpośrednio po ćwiczeniu „Immediate Response-24” szczecińska „Dwunastka” przejdzie do ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. RYŚ-24, co potrwa do 20 maja.