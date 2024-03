Żołnierze 7 Brygady Obrony Wybrzeża szkolą się na poligonie [zdjęcia]

Jak informuje mjr. Błażej Łukaszewski, rzecznik prasowy 12 Dywizji Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, jeden z pododdziałów 7 Brygady Obrony Wybrzeża - 1 Lęborski Batalion Zmechanizowany - spędza marzec na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie (województwo lubuskie), aby zrealizować różnorodne działania taktyczne i strzelania bojowe.

Żołnierze z Lęborka podczas działań w dzień i w nocy prowadzą m. in. rozpoznanie terenu, wykonują strzelania bojowe, bronią i zdobywają teren zurbanizowany, doskonalą strzelców wyborowych i certyfikują drużyny. Wiele tych zadań realizują przy wykorzystaniu nowoczesnych symulatorów, które sprawiają, że szkolenie jest jeszcze bardziej efektywne. Kulminacją szkolenia jest kierowanie ogniem, które śmiało można uznać za jeden z najtrudniejszych sprawdzianów wyszkolenia.

Na poligonie w Wędrzynie żołnierze 1 batalionu zostaną do końca miesiąca, aby zrobić krótką przerwę w szkoleniu tylko na czas świąt wielkanocnych. Po nich rozpoczną intensywne przygotowania do zaplanowanego na maj br. międzynarodowego ćwiczenia pod kryptonimem Immediate Response-24, w którym razem z żołnierzami amerykańskimi 29 Dywizji Piechoty będą współpracować na poligonie drawskim. Będzie to dla nich doskonała okazja do porównania swoich procedur, a także wymiany wiedzy i doświadczenia z sojusznikami.