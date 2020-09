Zuchy pierwszy raz spotkały się po wakacjach i koronawirusie. Możesz do nich dołączyć (zdjęcia)

Wczoraj odbyła się pierwsza zbiórka 113 Gromady Zuchowej "Hakuna Matata" po wakacjach oraz długiej przerwie spowodowanej koronawirusem.

- Radości było bardzo dużo, nie mogliśmy się z sobą nagadać. Na szczęście nasza drużynowa dała nam 10 minut na porozmawianie ze sobą i podzielenie się wrażeniami po wakacjach oraz przeżyciami z pierwszych dni szkoły – mówią maluchy.

- Na zbiórce pląsaliśmy, tańczyliśmy, śpiewaliśmy, byliśmy w parku gdzie zasiedliśmy w "kocykowym" kręgu. Każdy z nas miał swój kocyk lub karimatę, rodzeństwo i kuzynostwo po jednym, co ułatwiło nam zachowanie odstępów – wyjaśnia Zuzanna Kąkol, drużynowa. - Pamiętaliśmy również o maseczkach i dezynfekcji rąk.

W "kocykowym" kręgu pojawiła się kolekcja barwnych wspomnień z kwarantanny oraz wakacji. Dzieciaki otrzymały również nagrody i dyplomy za konkursy podczas pandemii, - Wiemy również, że wielkimi krokami zbliża się festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej, a więc zaczęliśmy już uczyć się piosenki, na razie nie zdradzimy jaka to piosenka – mówi pani Zuzanna. - Już od przyszłego tygodnia zbiórki będą odbywać się o godzinie 17. Zbiórki będą trwać 1,5 h czyli do 18.30. Zapraszamy wszystkie zuchy oraz nowe dzieci, które chcą wkroczyć w nasze szeregi już za tydzień o godzinie 17 do naszej zuchówki, przy MOPS w Bytowie.