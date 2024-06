11 700 złotych mandatu dla słupszczanina. Ucieczka i fałszywe tablice Sylwia Lis

BMW, którym kierował 39-latek nie było zarejestrowane, a tablice rejestracyjne na pojeździe pochodziły z innego samochodu. KMP w Słupsku Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Mandaty w wysokości 11 700 złotych, wniosek do sądu w związku brakiem uprawnień do kierowania i zagrożenie karą 5 lat więzienia za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli i posługiwanie się tablicami rejestracyjnymi, które nie były przypisane do pojazdu. To konsekwencje policyjnej interwencji, do której doszło w Słupsku.