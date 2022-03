1,5 promila na motorowerze. Zatrzymał go dzielnicowy z Główczyc

- W minioną sobotę, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zostali wezwani do miejscowości Cecenowo, gdzie miał oczekiwać zgłaszający, który zatrzymał motorowerzystę, stwarzającego zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego - informuje sierż. szt. Jakub Bagiński, rzecznik KMP Słupsk. - Dodatkowo w rozmowie z mężczyzną, zgłaszający wyczuł od niego alkohol. 65-latek przyznał się, że pił alkohol, a z uwagi na fakt, że zatrzymanie miało miejsce przy wjeździe do jego posesji, postanowił pójść do domu. Na miejsce tej interwencji przyjechali dzielnicowi z Komisariatu Policji w Główczycach, którzy sprawdzili trzeźwość. Badanie alkomatem wykazało u 65-latka blisko 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komendę, gdzie mundurowi wykonali kolejne badania alkomatem, które również wskazały wysoką zawartość alkoholu.

Policjanci dziękują świadkowi za jego postawę, podkreślają też, że należy pamiętać, o własnym bezpieczeństwie. W przypadku podejrzenia nietrzeźwości innego kierowcy w pierwszej kolejności poinformować o tym funkcjonariuszy pod numerem alarmowym 112.