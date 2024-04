W Potęgowie działała fabryka śmiertelnie niebezpiecznego klefedronu. Prawie 4 tony "kryształu" przejęte przez CBŚP [WIDEO]

- Przejęte ponad 3,8 tony klefedronu, likwidacja laboratorium 4-CMC, zabezpieczenie 20 ton chemikaliów służących do produkcji narkotyków oraz zatrzymanie trzech osób to efekt dynamicznych działań policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Gdańska oraz pilotów policyjnych śmigłowców – informuje zespół prasowy CBŚP. - Podczas działań wykorzystano policyjny pojazd opancerzony, a także śmigłowce Black Hawk i Bell. Z przejętych substancji można by uzyskać kilka milionów porcji dilerskich, a wartość czarnorynkowa przejętych narkotyków to ponad 61 milionów złotych.

Po wejściu do budynku okazało się, że wewnątrz znajduje się ogromne laboratorium wraz kompletną linią do wytwarzania narkotyków syntetycznych. W wyniku przeszukania ujawniono kompletną profesjonalną linię produkcyjną narkotyków syntetycznych oraz klefedron w różnej postaci.

- Na miejscu funkcjonariusze przejęli klefedron, czyli 4-CMC, o wadze ponad 3,8 tony w różnej formie. Łącznie z zabezpieczonych substancji można by uzyskać klika milionów porcji dilerskich. Szacunkowa wartość czarnorynkowa przejętych narkotyków to ponad 61 milionów złotych – informuje CBŚP. - Funkcjonariusze zabezpieczyli także 20 ton różnych substancji chemicznych, z których można by wyprodukować kolejną ogromną ilość narkotyków. Wszystkie przejęte chemikalia będą poddane szczegółowym badaniom przez biegłych.

Aresztowania podejrzanych

Zatrzymanych mężczyzn, którzy najprawdopodobniej bezpośrednio zajmowali się procesem wytwarzania narkotyków, doprowadzono do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.