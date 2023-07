5 odcinków dróg z powiatu bytowskiego otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Do powiatu bytowskiego trafią kolejne rządowe środki – to ponad 2 mln zł. Dzięki dofinansowaniu możliwy będzie remont dróg gminnych i powiatowych w regionie. Rządowe środki pozwalają nam na rozwój bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury drogowej.

Inwestycje drogowe w regionie bytowskim

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczony zostanie na: - Remont dróg gminnych: ul. Miodowa i Olimpijska w miejscowości Dąbie (Gmina Bytów) - 319 671 zł, - Remont dróg gminnych: odcinka położonego w miejscowości Mydlita i odcinka prowadzącego do miejscowości Dęby (gmina Czarna Dąbrówka) - 297 000 zł, - Remont dróg i mostu na terenie gminy Tuchomie: Gmina Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16 - 366 214 zł, - Remont Drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino- Malęcino -DW nr 206 etap I - 1 250 000 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to bezpośrednie wsparcie dla lokalnej infrastruktury. Dzięki rządowemu dofinansowaniu region bytowski ma szanse na szybki rozwój. Drogi stają się nowoczesne i bezpieczne.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości od lat wspiera remonty i modernizacje dróg w całej Polsce. Cieszę się, że kolejny raz region bytowski otrzymał środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Co ważne, dzięki programowi wiele dróg już służy mieszkańcom naszego regionu – mówi poseł Piotr Müller.

Co już udało się zrealizować w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg?

- To nie pierwszy raz, kiedy region bytowski otrzymuje wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Program od kilku lat, umożliwia rozbudowę dróg i rozwój naszej okolicy. Dzięki tym funduszom rodzice mogą komfortowo dojechać do pracy, a dzieci bezpiecznie dotrzeć do szkoły - podkreśla Piotr Müller.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotychczas zostały wyremontowane drogi takie jak: przebudowa dróg powiatowych na odcinkach: Brzeźno Szlacheckie – Łąkie – Borzyszkowy oraz Lipnica – Zapceń – Kiedrowice – Zapceń – Sątoczno, przebudowa dróg powiatowych na odcinkach: Barnowo – Barnowiec – Łubno – Łobzowo – do granicy gminy Kołczygłowy oraz Łubno – Barkocin, przebudowa drogi powiatowej na odcinku: Mikorowo – Koz, przebudowa drogi powiatowej Role - rozjazd na terenie gminy Miastko.