55 punktów karnych, 16 tysięcy mandatów i kradzież paliwa! Bytowianin zatrzymany

Badanie alkomatem wykazało, że 37-latek był trzeźwy. Funkcjonariusze ustalili, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami oraz, że może mieć związek z innymi kradzieżami paliwa, do których w ostatnim czasie dochodziło w rejonie Słupska. 37-latek uciekając przed policjantami popełnił wiele wykroczeń i stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Został ukarany mandatami m.in. za spowodowanie kolizji drogowej, kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu, wyprzedzanie w rejonie przejścia dla pieszych, a także niestosowanie się do znaków zakazu wyprzedzania i linii podwójnej ciągłej. Łączna kwota nałożonych na niego mandatów to 16,5 tysiąca złotych oraz 55 punktów karnych.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komendę, gdzie policjanci będą prowadzić z nim dalsze czynności procesowe. Za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli grozi do 5 lat więzienia.