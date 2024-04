Adam Treder: „Zawsze przychodzi refleksja, że coś można było zrobić lepiej”

Emocje jeszcze nie opadły po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów samorządowych w Słupsku. O tym, kto zasiądzie w fotelu prezydenta rozstrzygnie druga tura, w której zmierzą się Krystyna Danilecka-Wojewódzka i Paweł Szewczyk.

O skomentowanie wyników poprosiliśmy Adama Tredera.

- Mój wynik uważam za satysfakcjonujący, chociaż program, który przedstawiłem dla mieszkańców Słupska zasługiwał co najmniej na drugą turę. Jednak wyborcy zdecydowali inaczej. Jeżeli chodzi o wynik radnych Prawa i Sprawiedliwości – jesteśmy zadowoleni. Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne wyniki październikowe, wiedzieliśmy, że w Słupsku straciliśmy ponad 12 proc., więc podejrzewaliśmy, że może się to przenieść również na wybory samorządowe. Okazało się, że nie do końca tak było. Uzyskaliśmy sześć mandatów, z czego jesteśmy zadowoleni. Będą nowe twarze – pani Marzena Gmińska, Kacper Moroz, Jacek Zabiegły. Nie mam żadnych obaw co do tych osób, jeżeli chodzi o ich przygotowanie do rady miasta – zarówno jeżeli chodzi o kwestie społeczne, jak i gospodarcze. Jestem przekonany, że przyszli radni sobie w tym temacie poradzą. Kacper Moroz będzie bardzo świeżym dopływem krwi w naszej grupie radnych.

- Zawsze przychodzi refleksja, że coś można było zrobić lepiej. Jeżeli chodzi o prezentację samego programu wyborczego, była ona bardzo szeroka. Myślę, że dotarła do każdego mieszkańca Słupska. Wszyscy mieszkańcy nie tylko za pośrednictwem mediów społecznościowych mogli się zapoznać z naszą ofertą dla miasta. Również była szeroko zakrojona akcja ulotkowa. Uważam, że to, co można było zrobić, to zrobiliśmy. Ewentualnie można zastanowić się, czy debata publiczna, która była toczona w radiu czy innych miejscach mogła się potoczyć inaczej, co mogłoby mieć większy wpływ na wyniki wyborów. Raczej skupialiśmy się na dwóch-trzech wątkach tematycznych i wokół tego toczyła się kampania, a nie były poruszane tematy dotyczące funkcjonowania miasta i to należy poprawić. Typowo gospodarcze tematy zeszły na dalszy tor, a one są kołem napędowym, jeżeli chodzi o miasto - mówi Adam Treder.