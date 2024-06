Amelia Jaczyńska trzecia na Mistrzostw Polski Juniorów

- W kategorii do 63kg nasza zawodniczka w walce półfinałowej przegrała z Kingą Krówką, Mistrzynią Europy i 4 krotną Mistrzynią Polski. Tym samym wróciła z mistrzostw z brązowym medalem - informuje Tomasz Mazur.

Julia Jeżewska w kategorii do 57kg doszła do ćwierćfinału, plasując się na miejscach 5-8. Mikołaj Parchoniuk doszedł do 1/8 finału, natomiast Maksym Janczukowicz odpadł w 1/16.