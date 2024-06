Prześladowcy właścicieli Bistro Kanał w Ustce aresztowani za podpalenia i niszczenie mienia

- Ile złości i nienawiści trzeba w sobie mieć, aby niszczyć mienie innych osób. Przecież każdemu z nas zależy na tym, aby Ustka się rozwijała i szła w lepszym kierunku – mówi Dawid Skrzypiec, współprowadzący Bistro Kanał przy Bulwarze Portowym w Ustce. - Do tej pory podejrzani byli bezkarni. To my wielokrotnie stawaliśmy przed sądem z oskarżeniami o zniesławienie. Za każdym razem sąd nas uniewinniał. Ale najważniejsze, że sprawy zniszczeń i podpaleń naszego mienia wreszcie zostaną wyjaśnione.

Właściciele Bistro Kanał przechodzili horror. Ponieśli ogromne straty materialne, a wielu zniszczonych rzeczy już nie da się przywrócić do normalności. Nie tylko po podpaleniach samochodów, bo na przykład elewacji Bistro Kanał w żaden sposób nie można doczyścić. Lista zdarzeń jest długa.

- Zanim otworzyliśmy nasze Bistro, właściciel rozpoczął także budowę pensjonatu w Ustce. Już na początku naszej działalności w 2021 roku dotknęła nas seria nieprzyjemnych i nieprzypadkowych zdarzeń. W styczniu 2022 roku nożownik podciął poszycie dachowe lokalu Bistro Kanał i zniszczył dekoracje świąteczne. W marcu 2022 roku nastąpiło pomazanie szyb werandy ogrodu sprayem – wylicza pan Dawid. - W październiku ktoś po raz kolejny zamazał drzwi wejściowe do mieszkania właściciela Bistro Kanał oraz do klatki schodowej. W tym samym czasie zniszczono znów lokal Bistro Kanał i nowy punkt, który jest w trakcie remontu. Doszło również do zalania uni-gruntem samochodów rodziców pracownika Bistro, który od samego początku współtworzył to miejsce na mapie Ustki.