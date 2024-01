Andrzej Dołębski nie będzie ubiegał się o stanowisko wójta (WIDEO)

Inwestycje warte miliony

- Ten rok był bardzo korzystny dla gminy i naszych mieszkańców - mówi Andrzej Dołębski. - W minionym roku otrzymaliśmy bardzo dużo pieniędzy na działania inwestycyjne. Kwota ta opiewała na ponad 10 milionów złotych. Jedną z takich najważniejszych to przede wszystkim budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku Parchowie. Powstała na starym boisku. Inwestycja kosztowała ponad dwa miliony złotych. Wójt wspomniał o przedsięwzięciach związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej oraz budowie dróg.

Wybory tuż tuż

Największym zaskoczeniem było jednak oświadczenie, podczas którego Dołębski ogłosił, że nie będzie ubiegał się o stanowisko wójta. - To była bardzo trudna decyzja - mówi. - Chciałem, żebyście dowiedzieli się ode mnie. Przez siedemnaście lat razem z wami działaliśmy na rzecz gminy. Ten czas składnia mnie do refleksji. Przeżyliśmy razem nawałnicę, Covid i wojnę w Ukrainie. Staraliśmy się pomagać. Teraz przyszedł czas na zmiany.

Dwóch kandydatów

Jagodzińska będzie miała poważnego konkurenta. O fotel wójta będzie się ubiegał Waldemar Jakubek, przewodniczący Rady Gminy w Parchowie.

- W zasadzie decyzję o starcie w wyborach już podjąłem - mówi Jakubek. - Oficjalną informację w tej sprawie podam w niedługim czasie. Myślę, że mówienie dzisiaj o planach na przyszłość jest jeszcze nieco przedwczesne. Czekamy wszyscy na publikację rozporządzenia premiera o zarządzeniu wyborów w dzienniku ustaw. Wtedy formalnie rusza kampania. Póki co rozmawiam z mieszkańcami i wsłuchuję się w ich potrzeby i oczekiwania. To w dużej mierze te głosy decydować będą o treści kampanii i wizji naszego komitetu na kolejną kadencję wójta i rady gminy. W mojej subiektywnej ocenie mieszkańcy gminy oczekują zmiany. Dodam tylko, że mamy już kandydatów na radnych we wszystkich 15 okręgach wyborczych na terenie gminy. Szczegóły podam po zarejestrowaniu komitetu w pierwszych dniach lutego.