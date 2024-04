Wniosek o poszerzenie granic Słupska. Radni musieli sprostować "oczywistą omyłkę pisarską"

Pod koniec marca miejscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za wystąpieniem z wnioskiem do wojewody o dokonanie zmiany granic Słupska. Przypomnijmy, że miasto chce włączyć w swoje granice kolejne tereny sąsiedniej gminy, głównie zamieszkałe – Siemianice, Bierkowo i Strzelino oraz część Włynkówka. We wniosku kilkukrotnie użyto jednak starej nazwy samorządu – „Gmina Słupsk”. Od 1 stycznia bieżącego roku nosi on bowiem nazwę „Gmina Redzikowo”.

„Oczywistą omyłkę pisarską” sprostowano decyzją rady miejskiej, ale jak tłumaczy Łukasz Kobus, sekretarz miasta, niedopatrzenie nie miało wpływu na ważność wniosku.

- Sama treść uchwały nie pozostawia żadnych wątpliwości, że chodzi o te dokładnie tereny, które są objęte wnioskiem. Do wniosku załączono szereg dokumentów – wypisy, wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokładną mapę z zaznaczeniem wnioskowanych terenów, dokumenty z ewidencji gruntów ze starostwa powiatowego, gdzie wprost wymienione są wszystkie działki. Nie ma innego Bierkowa, które przylega do miasta Słupska niż to, które znajduje się w tej konkretnej gminie, nie ma innego Włynkówka, nie ma innych Siemianic, o które miasto Słupsk mogłoby rozszerzać się w ramach swoich przyległych terenów – tłumaczył na kwietniowej sesji rady miasta. - Niewątpliwie dzisiaj jest to gmina Redzikowo i sprostowanie tej omyłki, jak już udało nam się ustalić, nie będzie wpływało na ważność tego wniosku. Uchwała zostanie złożona wojewodzie pomorskiemu, który następnie przekaże wniosek wraz ze swoją opinią Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.