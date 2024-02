Autobusy komunikacji miejskiej pojawią się na węźle transportowym. Pod nowy dworzec podjedzie „dziewiątka”

Słupski urząd podkreśla, że wprowadzenie zupełnie nowego rozkładu jazdy dla wszystkich linii miejskich pokrzyżowała wieść o planowanej przez PKP PLK rozbiórce wiaduktu na ul. Szczecińskiej. Zmiany w kursowaniu miejskich autobusów będą, ale wymusi je kolejowa inwestycja.

- Byliśmy w przededniu dużych kompleksowych zmian związanych z przeorganizowaniem linii komunikacji miejskiej w Słupsku. Wszystko to opracowaliśmy wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji, bo to też jest ważne. Nie można na papierze założyć jak te linie będą jeździć - musimy także zapewnić obsługę właściwą liczbą pojazdów i kierowców. Już byliśmy gotowi do wdrożenia nowego rozkładu jazdy, kiedy [...] zgłosiły się do nas Polskie Linie Kolejowe, które rozpoczęły przebudowę stacji Słupsk. Poinformowały nas również o tym, że konieczne będzie zamknięcie na siedem miesięcy wiaduktu przy ul. Szczecińskiej, co wywróciło do góry nogami nasze plany - ten najbliższy miesiąc, w którym rozpoczną się prace przy ul. Szczecińskiej, będzie momentem wprowadzenia nowego rozkładu, z tym że to będzie rozkład na te siedem miesięcy, związany z tymi bardzo dużymi utrudnieniami, które przed nami w związku z inwestycją kolejową – mówi Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.