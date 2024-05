„Bądźmy Oryginalni!” w Słupsku. Młodzież wzięła udział w nowatorskiej akcji profilaktycznej

„Bądźmy Oryginalni!" to organizowane w całej Polsce spotkania z nastolatkami prowadzone przez psycholog i trenera mentalnego Anę Zalewską, z udziałem artysty młodego pokolenia Adamo RUDNIKa - rapera z ważnym przekazem – znanego m.in. z ogromnego sukcesu w talent show Must Be The Music (rekordowa liczba głosów oddanych przez widzów w całej historii programu), a także wykonawcy wielkiego, motywującego hitu „Zawsze do Celu".

Spotkania koncentrują się na rozwoju osobistym młodzieży oraz nawiązują do tematyki zdrowego żywienia. Prowadząca psycholog Ana Zalewska i Adamo RUDNIK rozmawiają podczas wydarzenia o tym, czym jest oryginalność, jakie korzyści płyną z bycia oryginalnym, jak być sobą i rozwijać swoją oryginalność oraz jak radzić sobie z trudnościami w zachowaniu swojej oryginalności.

Słupska młodzież okazała się bardzo uważną i zaangażowaną publicznością - aktywnie przysłuchiwała się dyskusji odbywającej się na scenie. Po zakończonym spotkaniu uczniowie wyrazili swoje opinie na temat akcji „Bądźmy oryginalni!" w specjalnej ankiecie, a ochotnicy wypowiadali się również przed kamerą na temat tego, jak sami rozumieją pojęcie oryginalności.