Baszta nad Słupią pnie się do góry. Wraz z budynkiem przymurnym będzie służyć mieszkańcom [ZDJĘCIA]

- Budynek przymurny jest już w środku wykańczany, wkrótce mają pojawić się okna, więc obiekt nabierze kształtu. Zaczęły się prace elewacyjne, które też nadają mu charakteru. Śmiało możemy mówić, że będzie to naprawdę kapitalny obiekt, który wzbogaci krajobraz terenów nadrzecznych – mówi Paweł Krzemień, kierownik referatu rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

W drugiej połowie roku prace przy budowie obiektów nad Słupią nabrały rozpędu. Efekty widać na pierwszy rzut oka, bo do góry zaczęła się już piąć średniowieczna baszta. Przy jej rekonstrukcji używana jest cegła pochodząca z oryginalnego muru. Wewnątrz zaczął się już montaż schodów – baszta pełnić będzie rolę klatki schodowej, ale znajdzie się też niewielka przestrzeń umożliwiająca np. organizowanie wystaw. Zwieńczy ją stożkowy dach kryty ceramiczną dachówką.

Prace mają zakończyć się do końca roku. Parter budynku zostanie przystosowany do potrzeb pasjonatów historii. W pomieszczeniach prowadzone będą zajęcia rzemiosła historycznego. Na pierwszym piętrze zlokalizowana zostanie placówka wsparcia dziennego oraz przestrzeń dla streetworkerów pracujących w obszarze rewitalizacji, a na poddaszu prowadzona będzie działalność skierowana do osób starszych. Zajęcia prowadzone w centrum seniora, będą wpływały na aktywizację społeczną osób starszych i rozwój ich zainteresowań. Oprócz tego w obiekcie znajdzie się sala wykładowo-ekspozycyjna oraz pomieszczenia biurowe. Odtworzone obiekty zostaną podświetlone od strony wschodniej i zachodniej.

Przypomnijmy, że inwestycja realizowana jest w ramach projektu z "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”. Koszt wzniesienia na nowo baszty wraz z sąsiednim budynkiem i murami oblicza się na niecałe sześć milionów złotych. Nowe zabytki mają uzupełnić istniejące historyczne i architektoniczne zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie dawnego kościoła klasztornego Sióstr Norbertanek pw. św. Mikołaja, czyli dzisiejszej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej.