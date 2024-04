Miasto chce wydzierżawić inwestorowi działkę za kinem Milenium. Radni wyrazili zgodę

- Ta inwestycja nie będzie do końca realizowana na dzierżawie. Jest to niekorzystne dla inwestora, więc docelowo będzie chciał wejść w posiadanie tej nieruchomości. Czy pani prezydent bierze pod uwagę sprzedaż tej nieruchomości po podpisaniu umowy dzierżawy? - dopytywał radny Paweł Szewczyk.

Radna Renata Stec stwierdziła, że sprawa powinna zostać poddana pod obrady radzie w nowym składzie.

- Nie mamy projektu umowy dzierżawy. Bierzemy „kota w worku”, czek „in blanco”. My nic nie wiemy. Naprawdę, nic nie stoi na przeszkodzie, że przesuniemy to, tym bardziej, że zmiany MPZ tego terenu będzie uchwalała nowa rada – sugerowała.

Sekretarz miasta zapewnił, że warunki dzierżawy zostaną przedstawione radnym nowej kadencji, nim umowa z inwestorem zostanie podpisana.

- Rada będzie miała wgląd, a możliwe, że też wpływ na treść takiej umowy. Trudno odpowiedzieć na pytanie czy chcemy sprzedać to wcześniej, bo inwestor nie chce tego kupić wcześniej, co wynika z wniosku. W umowie będzie zapis dotyczący prawa pierwokupu i to wynika z przepisów, że dzierżawca będzie miał możliwość pierwokupu, jeżeli doszłoby do zbycia. Żeby doszło do zbycia musi być wola miasta, czyli miasto musiałoby chcieć to sprzedać – mówił Łukasz Kobus. - Na tę chwilę przyszliśmy państwa prosić o dzierżawę na okres nie krótszy niż 10 lat, nie o sprzedaż – zwracał się do radnych.