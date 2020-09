Będą pieniądze dla sybiraków. Związek Sybiraków udostępnia wnioski

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 14 sierpnia b.r. przyjął ustawę o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze dawnego Związku Radzieckiego. Ustawa wchodzi w życie 22 września b.r. Świadczenie to jest wypłacane jednorazowo przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie jego decyzji potwierdzającej okres przebywania na zesłaniu. Wysokość świadczenia zależy od długości okresu przebywania na zesłaniu, minimalna kwota wynosi 2400 zł. Wypłata jest dokonywana po przesłaniu pisemnego wniosku do UdKiOR.

- Sybiracy to starsze już osoby, żyjące z niewysokich emerytur. To świadczenie na pewno bardzo im się przyda. Czekali na nie długo, bo pierwszy projekt ustawy w tej sprawie wyszedł jeszcze z Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - mówi Jerzy Lisiecki, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku, który zrzesza około 500 członków na terenie obejmującym byłe województwo słupskie.

Oddział w Słupsku oraz jego koła terenowe w Człuchowie i Lęborku mają formularze wniosków dla uzyskania świadczenia. Tu więc można je otrzymać.

- Zwróciliśmy się też do urzędów władz samorządowych gminnych i powiatowych o udostępnianie tych druków naszym sybirakom - dodaje Jerzy Lisiecki.

Można je otrzymać między innymi w SCOPiES przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku.

Kontakt: Związek Sybiraków, Oddział w Słupsku. Zarząd Oddziału, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 6, tel. 516 08 20 57. Dyżury w czwartki w godzinach od 10 do 14.