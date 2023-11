Będzie w słupskim Emceku wegańskie rozpasanie i ciała w miłej atmosferze gimnastykowanie

Ideą Kuchni Społecznej jest dzielenie się stuprocentowo roślinnymi potrawami. Jeżeli ktoś chce, może więc przynieść jakąś wegańską potrawę i podzielić się nią.

- A jeśli nie zdążycie niczego przyrządzić - to też możecie się najeść! - zapewniają organizatorzy. - Wystarczy wrzucić do puszki 20 zł na wsparcie zwierząt znajdujących się pod opieką Dzikiego Azylu w Kobylnicy i... jeść do woli.

Zasady są proste:

- potrawa musi być wegańska, tzn. bez produktów pochodzenia zwierzęcego: mięsa, ryb, owoców morza, skorupiaków, mleka, jajek, serów, masła, margaryn zawierających tłuszcze zwierzęce, miodu, żelatyny.

- musi być opatrzona karteczką ze składem i oznaczeniem alergenów, aby osoby uczulone na orzechy, soję, pszenicę, gluten, seler czy sezam mogły sięgnąć po jedzonko.

Szykuje się też wiele wydarzeń towarzyszących.