Premiera nieco sprośna. Nowy Teatr w Słupsku zaprasza na „Sługę dwóch panów”

„Sługa dwóch panów” w reżyserii Pawła Aignera to nie tylko klasyczna komedia, ale także inteligentnie zrealizowane dzieło teatralne, które bawi i zmusza do refleksji nad naturą ludzkich relacji.

Rzecz dzieje się w XVIII-wiecznej Wenecji na tle barwnego karnawału. Żywa akcja, pełno zabawnych nieporozumień i perypetii zakochanych par. A wszystko to jeszcze bardziej komplikuje zwinny Trufaldin, który, służąc dwóm panom jednocześnie, myli ich polecenia oraz miesza sprawy wymagające dyskrecji i taktu.

Jak informuje NT, „Sługa dwóch panów” to jedna z najzabawniejszych sztuk teatralnych na świecie. Klasyczna włoska komedia dell’arte Carlo Goldoniego ożywa na scenie w nowym, dynamicznym wydaniu. Spektakl przenosi widzów w świat pełen zabawnych perypetii, zawiłych intryg oraz niezwykłych postaci.

- Klasyka w bardzo klasycznym wydaniu – mówi Dominik Nowak, dyrektor NT, który zagra w spektaklu Pantalona. - Będą kostiumy, maski, wszystko, co kojarzymy z komedią dell’arte, nieczęsto goszczącą na polskich scenach. To był gatunek uliczny, teatr dla gawiedzi, będzie więc trochę sprośności, seksualnych podtekstów i kopania się po tyłkach. Padną wulgarne słowa. Wszystko zgodnie z tradycją tej sztuki, której celem jest dawanie rozrywki. W sposób inny od tego, co oferują często grane, także u nas, farsy.