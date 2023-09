Bez prac domowych, bez kartkówek, w poszukiwaniu optymizmu. „Tydzień szczęścia” w ZSI w Słupsku [ZDJĘCIA]

W związku z „Tygodniem szczęścia”, dla uczniów przygotowywano codziennie inne atrakcje. Poniedziałek okrzyknięto „Dniem Optymizmu”, kiedy to każdy członek społeczności szkolnej mógł usiąść na chwilę na „krześle szczęścia”, wylosować ze szklanej kuli optymistyczne sentencje dla siebie na kolejne dni oraz zapoznać się z przepisami na szczęście przygotowanymi przez innych.

W ramach tygodnia szczęścia, we wtorek, uczniowie postanowili odtworzyć znane dzieła sztuki za pomocą fotografii. Później inicjatywę przejęli szkolni pedagodzy. Wspólnie z uczniami stworzyli drzewko szczęścia, które stało się ozdobą szkolnego korytarza. Podczas długich przerw, pedagodzy zapraszali uczniów i nauczycieli do odwzorowywania swoich emocji i ukazywania ich w specjalnej ramce.

W środę natomiast odbył się festiwal kolorów oraz zabawy taneczne na długich przerwach. Zwieńczeniem „tygodnia szczęścia” były warsztaty, które odbyły się nad morzem. Piękno otaczającej uczniów natury wyzwoliło mnóstwo radości, kreatywności i pozytywnych emocji.

Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na szczęście i dobrostan oraz ich związki z efektami kształcenia. „Tydzień szczęścia” to akcja ogólnopolska, do której co roku dołączają szkoły z całego kraju.