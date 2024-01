Bezpłatne warsztaty plastyczne dla ósmoklasistów w Liceum Sztuk Plastycznych w Słupsku

Warsztaty dla ósmoklasistów to inicjatywa Liceum Sztuk Plastycznych w Słupsku. Pierwsze zajęcia już się odbyły, ale wciąż można dołączyć do grupy. Cykl zajęć artystycznych z malarstwa, rzeźby i rysunku to doskonałe przygotowanie do nauki w klasie artystycznej. Pozwala na poznanie nowych metod artystycznego wyrazu i doskonalenie swoich umiejętności.

- Zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych na warsztaty dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza. Warsztaty są bezpłatne, trwają 90 minut, prosimy jedynie o zabranie ze sobą ołówków, gumek oraz pędzli - mówi Daniel Klusek, rzecznik prasowy Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku, którego częścią jest Liceum Sztuk Plastycznych.

Osoby chętne mogą zapisać się w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 59 845 60 70 lub adresem mailowym: [email protected]. Liczba miejsc jest ograniczona. Kolejna runda warsztatów w połowie maja.

Harmonogram spotkań

Teczka:

9.01 16.01 i 23 stycznia godz: 15:30-17:00 - pracownie specjalizacji artystycznych na I piętrze