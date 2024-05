Biesowice mają najciekawszy plac zabaw w Polsce. Sołecka inicjatywa z gminy Kępice wyróżniona

Sołectwo Biesowice wyróżnione w ogólnopolskim etapie konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Strażacki plac zabaw przy remizie w Biesowicach został zauważony jako jedna z najciekawszych inicjatyw sołeckich w Polsce w 2023 roku.

Nagrodę w imieniu Gminy Kępice i Sołectwa Biesowice odebrała burmistrz Magdalena Majewska oraz radny Krzysztof Rosiak na specjalnej gali zorganizowanej w Przelewicach (woj. zachodniopomorskie).

- To dla nas duże wyróżnienie i radość, że pomysł na strażacki plac zabaw spodobał się Komisji. Najbardziej jednak cieszy to, gdy na tym placu słychać śmiech dzieci i widać uśmiechnięte buzie najmłodszych mieszkańców naszej gminy – mówi Magdalena Majewska, burmistrz Kępic. – To dla nas najwyższe uznanie.

Przypomnijmy, w etapie wojewódzkim konkursu, sołectwo Biesowice zajęło I miejsce. Komisja konkursowa oceniała przede wszystkim wpływ inwestycji na poprawę warunków życia mieszkańców wsi, ich zaangażowanie w realizację oraz oryginalność projektów i innowacyjność.

Pomysł na strażacki plac zabaw wyszedł od młodych strażaków z OSP, którzy chcieli zwrócić uwagę młodego pokolenia na to, jak ważna jest praca strażaków ochotników.