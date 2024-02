Bili, cięli, więzili, dręczyli i filmowali. Słupski sąd osądzi Polaka i Ukraińca

Do drastycznych wydarzeń doszło w Słupsku z 9 na 10 września 2023 roku przy ulicy Zygmunta Augusta i Ostroroga, gdzie dwaj mężczyźni Polak – 28-letni Piotr B. oraz Ukrainiec - 38-letni Wiktor H. dopuścili się wielu przestępstw wobec Ukraińca Vadyma V.

Z aktu oskarżenia wynika, że dwaj mężczyźni pozbawili pokrzywdzonego wolności ze szczególnym udręczeniem, używając przemocy, bili go pięściami, kopali po całym ciele, okradli z telefonu, paszportu i 20 złotych. Doprowadzili go do stanu bezbronności i bez jego zgody przetrzymywali go w mieszkaniu przy ulicy Ostroroga w Słupsku.

Tam bili go po głowie, tułowiu i rękach plastikowymi opaskami. Nożem pocięli ramię pokrzywdzonego. Szarpali go i zmuszali do poniżających zachowań – wkładania głowy do muszli klozetowej, lizania butów.

Vadym V. odniósł liczne powierzchowne obrażenia ciała, urazy brzucha, grzbietu, głowy, kręgosłupa. Miał złamaną żuchwę, co wymagało interwencji chirurgicznej. Biegły określił, że obrażenia te naruszyły czynności ciała na dłużej niż siedem dni. Dowodem w sprawie jest między innymi nagranie, bo napastnicy sfilmowali zajście. Po zatrzymaniu przez policję obaj zostali aresztowani.