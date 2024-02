Bójka na ulicy Filmowej w Słupsku. Podejrzani sami zgłaszają się do prokuratury. Areszt Marcina K. uchylony

Do starcia ośmiu mężczyzn z dwoma doszło po południu 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. Kilku mężczyzn uzbroiło się w maczety, noże, siekierę i pałkę teleskopową. Uczestnicy bójki używali również pięści i nóg do zadawania ciosów i kopniaków. Na miejsce przyjechały radiowozy i karetka pogotowia ratunkowego. Jedna osoba z obrażeniem uda od ostrego narzędzia oraz urazem głowy trafiła do słupskiego szpitala. Niegroźnie ranny był jeszcze jeden mężczyzna.

– Moi klienci nie byli napastnikami. Bronili się przed wieloosobową grupą napastników i odnieśli obrażenia. Wniosek prokuratury o zastosowanie wobec nich środka izolacyjnego był wysoce krzywdzący – adwokat Dawid Jach, obrońca Pawła K. i Piotra K., zapowiadał wówczas, że będzie dążył do oczyszczenia z zarzutów Pawła K. i Piotra K. - Czas, by organy ścigania ustaliły prawdziwych sprawców.

To oznacza, że do zatrzymania przez policję lub ewentualnego zgłoszenia się do organów ścigania pozostali trzej mężczyźni z 10 biorących udział w bójce. Z naszych informacji wynika, że z aresztu wyszedł już Marcin K. Natomiast obrońca Jarosława O. złożył wniosek o uchylenie podejrzanemu tego środka. Prokuratura wkrótce go rozpozna. Najprawdopodobniej także pozytywnie, bo po dobrowolnym zgłoszeniu się pozostałych uczestników bójki, nieustalonych wcześniej przez organy ścigania, nie ma już obawy matactwa.

Za udział w bójce grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Natomiast za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu – od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. W przypadku skazania za działanie o charakterze chuligańskim, wysokość najniższej wymierzonej kara to dolna granica zagrożenia zwiększona o połowę.