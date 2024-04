Fabryka narkotyków w Potęgowie pod lupą śląskich prokuratorów

Jak informowaliśmy, w niedzielę 21 kwietnia po południu antyterroryści przerwali produkcję narkotyków w firmie w Potęgowie w powiecie słupskim. W hali zakładu obróbki metalu pojawiły się ekipy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA. Do akcji użyto śmigłowców policyjnych i wozów opancerzonych.

Podkomisarz Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego Centralnego Biura Śledczego Policji potwierdził, nie podając szczegółów, że policjanci wykonywali czynności związane ze zwalczaniem przestępstw narkotykowych. Zostały zatrzymane trzy osoby. Natomiast funkcjonariusze zadziałali błyskawicznie, gdy tylko dotarli do informacji o procederze.

- Śledztwo nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokurator po wykonaniu z zatrzymanymi czynności procesowych podejmie decyzję co do konieczność zastosowania środków zapobiegawczych – poinformował „Głos” we wtorek prokurator Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej. - Na obecnym etapie postępowania z uwagi na wykonywane i planowane czynności procesowe nie udzielamy szczegółowych informacji, co do ich zakresu, jak również co do przedmiotu śledztwa.