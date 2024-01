Brakuje pielęgniarek i położnych. Chętni do pracy są, ale to ciągle za mało

- Niestety, miniony rok był rekordowy, jeżeli chodzi o zgony pielęgniarek w regionie pomorskim. - Z naszego okręgu zmarło 68 pielęgniarek, podczas gdy w 2022 roku 49, a w 2021 - 39. Przeciążenie pracą oraz zaburzenie biologicznego rytmu funkcjonowania organizmu, na co wpływa praca zmianowa, to jedno z głównych elementów, które znacząco wpływają na stan bio- i psychospołeczny, a w kolejnych latach pracy stanowią etiologię zaburzenia stanu zdrowia, co odzwierciedla się w danych statystycznych umieralności w ostatnich trzech latach - tłumaczy Ewa Bogdańska-Bóll.

- Ubiegłoroczną rekrutację na studia prowadzone w języku polskim w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym bez wahania możemy nazwać rekordową. Dokumenty aplikacyjne złożyło niemal 12 tysięcy kandydatów, co w porównaniu do ubiegłego roku stanowi wzrost o blisko 17 procent. Największym zainteresowaniem wśród kierunków studiów I stopnia prowadzonych stacjonarnie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym cieszyło się pielęgniarstwo, na które aplikowało 659 osób (4,4 os. na miejsce), a więc o 199 osób więcej niż przed rokiem - mówi dr Śliwińska.

- Zachętą do studiowania u nas jest fachowość kadry i świetnie wyposażone laboratoria, co przekłada się na jakość zajęć praktycznych i teoretycznych. Absolwenci nie mają problemów z pracą. Podczas ostatniego czepkowania przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku nagrodzili 13 wyróżniających się absolwentek upominkami, a pielęgniarza, który miał najlepsze wyniki na studiach na naszej uczelni specjalną nagrodą - tabletem. Natomiast przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku wręczyli Jakubowi Łuczakowi, który miał na studiach najlepsze wyniki, czek. Oczywiście zachęcając go do pracy w słupskim szpitalu - mówi Hilarecki.

Pielęgniarskie studia zaoczne na Uniwersytecie Pomorskim też cieszą się powodzeniem. Są one płatne: 2 700 zł za pierwszy rok i po 2 400 zł za drugi i trzeci. W tym roku pielęgniarstwo na UP miało swój jubileusz, bo minęło 20 lat od uruchomienia tego kierunku.

- Rynek wchłonie każdą liczbę pielęgniarek i położnych. Na absolwentów szkół pielęgniarskich praca czeka. Walka o nich trwa. Placówki służby zdrowia o nich zabiegają. Problemem jest deficyt kadry. Skala przepaści demograficznej, która przez lata się wykształciła pomiędzy obecnie pracującymi pielęgniarkami a tymi, które teraz wchodzą do systemu, jest ogromna. To jest 20 lat błędnej polityki państwa, która nie dbała o warunki i wynagrodzenie pielęgniarek i położnych. To spowodowało, że atrakcyjność tego zawodu była bardzo niska - stwierdza Sebastian Irzykowski, przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. - Ostatnie lata przyniosły wzrost wynagrodzeń oraz normy zatrudnienia, które lepiej lub gorzej, ale są respektowane. To spowodowało, że jest coraz więcej studentów pielęgniarstwa, a pielęgniarki, które zawiesiły pracę, wracają do zawodu. Bo mieliśmy taką sytuację, że absolwenci kończyli pielęgniarstwo, ale nie podejmowali zawodu, bo uznawali, że proponuje się im niekorzystne warunki pracy.

Teraz to się zmienia.

- Rozszerzyły się też nasze kompetencje. Pielęgniarka nie jest już zawodem pomocniczym, ale samodzielnym. Może samodzielne ordynować niektóre leki, może badać pacjenta, może kierować na różnego rodzaju badania - mówi Sebastian Irzykowski.

Zachętą do podejmowania zawodu pielęgniarskiego są też rosnące zarobki. Zasadnicze wynagrodzenie pielęgniarki ze specjalizacją oraz dyplomem magistra od lipca 2024 roku wynosić będzie około 9200 zł brutto. Do tego dochodzą dodatki: funkcyjne, stażowe, nadgodziny, premie, dyżury, tzw. nocki itd. Średnio ta pensja może teraz dobijać do 13 tys. zł, a od połowy roku do 14 tys. zł. To wystarczająco, by na uczelnie kształcące pielęgniarki odczuły duże zainteresowanie.

W gorszej sytuacji są pielęgniarki bez tytułu magistra, które - choć często starsze stażem - zarobią nawet o kilka tysięcy złotych mniej.