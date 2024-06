Brawo! Arkadiusz Żuk z Bytowa mistrzem kraju w boksie olimpijskim

Wielki sukces i promocja miasta na Kaszubach. W XXXI Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w boksie olimpijskim w Ciechocinku wzięło udział czterech pięściarzy Gardy Bytów: Paweł Wnuk Lipiński stanął do rywalizacji w kategorii do 80 kg, Mikołaj Kobiela w kategorii do 71 kg, Igor Jankowski w kategorii do 75 kg oraz Arkadiusz Żuk w wadze do 92 kg.