Budowa drogi S6. Wojewoda podpisał zezwolenie na budowę odcinka Skórowo - Leśnice

We wtorek, 25 lipca, wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał zezwolenie (ZRID) na realizację odcinka drogi ekspresowej S6 między Skórowem i Leśnicami. Budowa dokładnie 10,880 km kosztować będzie 441 978 427,17 zł. Decyzję odebrał Karol Markowski, dyrektor oddziału gdańskiego GDDKiA. To już kolejny fragment ekspresówki łączący Słupsk z Bożepolem Wielkim. Poprzednie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczące odcinka między Bobrownikami a Skórowem wojewoda podpisał w czerwcu. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), z rygorem natychmiastowej wykonalności, pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych w terenie.

• zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła) - w budowie, dł. 16,179 km, realizacja 2022-2025

• zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem) wraz z obwodnicą Żukowa – w budowie, dł. 22,353 km, realizacja 2023-2025

Przypomnijmy, że Droga ekspresowa S6 to kluczowa inwestycja drogowa na Pomorzu. Połączy Szczecin poprzez Police, Goleniów, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, Słupsk, Lębork i Trójmiasto z Rusocinem o łącznej długości ponad 360 km. Na dużym odcinku prowadzi niemal równolegle do wybrzeża Bałtyku, łącząc aglomerację szczecińską, Pomorze Środkowe i Trójmiasto.

Dotychczas w realizacji

Pod koniec 2022 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do użytkowania oddała trzy odcinki drogi ekspresowej S6 między Bożepolem Wielkim a Gdynią, o długości ok. 42 km. Trwają zaawansowane prace budowlane na dwóch odcinkach Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, między węzłami Chwaszczyno - Gdańsk Południe oraz na dwóch kolejnych odcinkach S6 - druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska i odcinek Leśnice-Bożepole Wielkie. W realizacji jest też pozostałe ok. 46 km S6 w woj. zachodniopomorskim, od Koszalina do początku obwodnicy Słupska. Kierowcy korzystają już z blisko 130 km drogi ekspresowej S6 od Goleniowa do Koszalina.