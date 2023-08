Budynek słupskiego starostwa obchodzi swoje 120 urodziny. Już w niedzielę wielkie świętowanie

Imprezę oficjalnie otworzy o godz. 17.30 starosta słupski, Paweł Lisowski. Piętnaście minut później uwagę wszystkich przykuwać już będzie jubileuszowy tort. Na deser organizatorzy przygotowali jednak znacznie więcej. O godz. 18 dla wszystkich gości wystąpi zespół Lord – The Sound of Queen, a o godz. 20 koncert da gwiazda wieczoru – Patrycja Markowska.

Start imprezy plenerowej zaplanowano na godzinę 14 przed budynkiem władz powiatu przy ul. Szarych Szeregów 14. Do godz. 16 potrwa dzień otwarty starostwa, kiedy to będzie można zwiedzić wzdłuż i wszerz zabytkowy obiekt. Podczas spaceru po starostwie zwiedzającym udostępniona zostanie wystawa pt. "Oczami Baronowej Klary. Edycja 2023", która podsumowuje III Powiatowy Plener Malarski. W międzyczasie, o godz. 15, rozpoczną się animacje dla dzieci i dorosłych.

Budynek słupskiego starostwa

Obecna siedziba słupskiego starostwa przy ul. Szarych Szeregów w Słupsku została oddana do użytku w 1903 roku, wybudowana została w stylu eklektycznym. Do nowo powstałego budynku od razu przeniosły się ówczesne władze powiatowe – wcześniej funkcjonowały bowiem w budynku, który w 1901 roku spalił się w pożarze. Nową siedzibę urzędników zaplanowano tak, aby była funkcjonalna i reprezentacyjna. Wyposażona więc została w wiele architektonicznych ozdobników, takich jak kolumny, balkony, czy portale. Przetrwała wojenną zawieruchę i służy władzom powiatowym do dziś.