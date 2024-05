Wstrząsające wyniki kontroli szpitala w Miastku. Prezes złożyła rezygnację

Wyniki kontroli porażają

Kontrola obejmowała okres od stycznia 2019 roku do grudnia 2023 roku. Protokół liczy 13 stron i niemal każde zdanie zaskakuje, bo wyniki są wstrząsające. Okazuje się, że w tym czasie spółka nie przeszła żadnej oceny, ani właściciela, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej! W ciągu 5 lat jedyną kontrolę wewnętrzną przeprowadziła jedynie Joanna Kosmala obejmowała okres: październik 2023 do marzec 2024.

Joanna Kosmala potwierdza, że będzie pracowała w miasteckim szpitalu tylko do końca maja. A jaki jest powód złożenia rezygnacji? - Protokół z kontroli jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego rezygnuję z funkcji prezesa zarządu - mówi wprost Joanna Kosmala.

Lista uchybień jest bardzo długa, można na niej znaleźć między innymi: kompletny brak zarządzania spółką, brak nadzoru i rażące błędy w zamówieniach publicznych, wypłacanie środków z kasy bez zgody osób upoważnionych, nieprzekazywanie nakazów zapłaty do kancelarii prawnej w celu złożenia sprzeciwu, nakazy były wyrzucane przez osoby pełniące funkcję głównego księgowego do szuflady przez co następowały zajęcia komornicze, brak ewidencji księgowej, brak regulaminów pracy i wynagrodzenia, brak legalnego oprogramowania RTG. W trakcie analizy dokumentów okazało się, że w spółce była uprzywilejowana grupa lekarzy, w tym naczelny, którzy otrzymywali podwójne dodatki COVID. Refundacja z NFZ była na poziomie 15 tys. zł, natomiast ci lekarze otrzymywali 26-29 tys. zł, które nie znajdowało żadnego potwierdzenia w dokumentacji spółki. Lista nadużyć przy remoncie oddziału wewnętrznego jest równie długa. Zarzuca się m.in: zmniejszenie zakresu robót bez zmniejszenia ich wartości, brak podstawowych dokumentów.