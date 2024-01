Bytów z dawnych lat. Takich obrazków już nie ma. Zobaczcie zdjęcia

Dwie dekady, to dużo czy mało? Zależy jak na to spojrzeć. Nasze zdjęcia pokazują Bytów, jego życie codzienne w 2000 i 2001 roku. Część zdjęć dotyczy relacji z ważnych lokalnych wydarzeń oraz imprez. Ówczesne dzieci to dzisiaj dorośli ludzi. Ówczesni lokalni politycy też nieco inaczej wyglądają. Niektórych już nie ma wśród nas.