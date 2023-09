Bytowianie śmigają hulajnogami. Młodzi są za, starszym przeszkadza, że rzucane są byle gdzie (WIDEO)

- Od pewnego czasu poszukiwaliśmy rozwiązań dotyczących elektromobilności w gminie Bytów - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - Weryfikowaliśmy kilka firm, które się tym zajmują. Przez wiele samorządów została zarekomendowana firma Tier i z nią nawiązaliśmy współpracę. Wdrożenie systemu było dla gminy bez kosztowe.

Firma Tier rozpoczęła działalność w Bytowie dokładnie 21 kwietnia 2023 roku, wprowadzając innowacyjną usługę hulajnogową. Od tego momentu, jednoślady użytkowane przez klientów pokonały łącznie dystans około trzech tysięcy kilometrów, co świadczy o ich popularności.

Średni czas przejazdu jednej hulajnogi wynosi 9 minut, co pokazuje, że usługa stanowi praktyczne i szybkie rozwiązanie dla mieszkańców i odwiedzających miasto Bytów. Średni dystans, który użytkownicy pokonują na hulajnogach, wynosi 1,5 km, co potwierdza, że są one często wybierane jako środek transportu na krótsze odległości.