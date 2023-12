Bytowskie Amazonki: Kobiety! Badajcie się! Z nowotworem można wygrać (WIDEO)

- Postaramy się, aby był większy niż zwykle - mówi Bernadeta Łangowska, prezeska bytowskich Amazonek. - Do działania chcemy zaprosić panie z Kół Gospodyń Wiejskich, aby dotrzeć z profilaktyką do większej liczy kobiet nawet z tych najmniejszych miejscowości.

Bytowskie Amazonki spotkały się na spotkaniu wigilijnym, aby podsumować miniony rok. Snuły też plany na przyszłość. To już pewne, w Bytowie odbędzie się Marsz Różowej Wstążeczki.

Profilaktyka jest najważniejsza

Celem corocznego marszu jest propagowanie badań profilaktycznych, w szczególności pod kątem raka piersi. Rak piersi to najczęstszy nowotwór występujący u kobiet na całym świecie. Pamiętajmy jednak, że wcześnie wykryty jest całkowicie uleczalny. Marsz zakończył się dziedzińcu bytowskiego zamku, gdzie można było zapisać się na badanie i skorzystać z przygotowanych atrakcji.

Badajmy się!

W spotkaniu uczestniczył Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski, który pogratulował bytowskim Amazonkom siły do działania oraz złożył serdeczne życzenia.

- Do bytowskich amazonek co roku dołączają panie z całego województwa, z Gdyni, Słupska, Lęborka, Redy - mówi Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski. - Panie pokazały wielką siłę, bo są silne i udowadniają, że można wygrać z chorobą, ale pod warunkiem, że będziemy się systematycznie badać. I ten apel nie odnosi się tylko do kobiet, ale i mężczyzn.