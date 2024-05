Dwa pożary lasów w powicie bytowskim. Strażacy apelują o rozsądek [ZDJĘCIA]

Do dwóch pożarów lasów doszło wczoraj (środa) w powiecie bytowskim. Najpierw strażacy interweniowali w Kowalewicach, gdzie płonęło poszycie leśne. W akcji brały udział: OSP Dretyń oraz JRG z Miastka. Tego samego dnia strażacy z Czarnej Dąbrówki gasili pożar lasu w ich gminnej miejscowości. W obu przypadkach ogień udało się szybko opanować.

Apel straży pożarnej

Pogoda, dość wysoka temperatura sprawia, że zagrożenie pożarowe w lasach jest duże. Strażacy apelują o rozwagę. - Każda osoba zobowiązana jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenach leśnych i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieodpowiedzialnego zachowania się - mówią strażacy. Pożary lasów stanowią poważne zagrożenie dla przebywających tam osób, ponieważ rozwijają się z wielką prędkością. Szczególnie groźne są pożary w otoczeniu zakładów i budynków mieszkalnych. Mogą one zagrażać instalacjom przemysłowym i ludziom a tym samym doprowadzić do tragicznych następstw.