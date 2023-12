Ciepła buda dla psa. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę (WIDEO)

Obrońcy praw zwierząt oraz policjanci apelują o odpowiednią opiekę szczególnie zimą. - Z naszą świadomością nie jest najlepiej - mówi Konstanty Golba, który prowadzi Azyl dla Zwierząt w Przyborzycach. - Niskie temperatury to śmierć dla pozostawionych bez opieki psów.

Jednym z najczęstszych problemów, z jakimi się spotykają policjanci i działacze na rzecz zwierząt to tragiczne warunki, w których znajdują się psy. To między innymi dziurawe, nieocieplone budy czy same kojce bez miejsca schronienia, bez wody i jedzenia, a w nich smutny, zrezygnowany i zmarznięty przyjaciel człowieka, w większości przypadków przymocowany do łańcucha. - Wielokrotnie zdarzały się również przypadki, że pies był przymocowany do łańcucha, gdzie na szyi miał wrośniętą w skórę kolczatkę, która tworzyła mu otwartą ranę a pies dodatkowo był niedożywiony. Policjanci w trakcie służby zwracają uwagę, w jakich warunkach przebywają zwierzęta - przekonują funkcjonariusze.

Znęcanie nad zwierzętami jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, natomiast w typie kwalifikowanym ze szczególnym okrucieństwem od 3 miesięcy do lat 5.

- Pamiętajmy, opieka nad zwierzęciem to także spełnienie obowiązków, które są uregulowane przepisami w ustawie o ochronie zwierząt. Te obowiązki to m.in. zapewnienie zwierzęciu pomieszczenia chroniącego przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, zapewnienie odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody - mówią stróże prawa. - Przepisy zabraniają trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin na dobę, a długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Należy pamiętać też, że utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach, w stanie rażącego zaniedbania, brudzie i niechlujstwie stanowi znęcanie się nad zwierzętami

Co to oznacza w praktyce?

Rażące zaniedbanie rozumie się przez to drastyczne odstępstwo od określonych w ustawie norm postępowania ze zwierzęciem, a w szczególności w zakresie utrzymywania zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby, w niewłaściwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie.

Zwierzę może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Mróz to szczególnie ciężki okres dla podwórkowych psów, zapewnij im odpowiednie warunki: - buda musi być szczelna, ocieplona i dostosowana do wielkości zwierzęcia, ma mieć wszystkie ściany i szczelny dach, nie może stać bezpośrednio na ziemi (np. może być na palecie, podeście). Powinna być wyściełaną słomą, którą należy wymieniać gdy zwilgotnieje. - pies na łańcuchu nie może przebywać dłużej niż 12 godzin, należy zapewnić mu możliwość wybiegana się, a łańcuch nie może krępować możliwości schronienia się.

- należy sprawdzać, czy woda w misce nie jest zamarznięta i w razie potrzeby dolewać zimą lekko ciepłą wodę - należy zapewnić chociaż jeden pełnowartościowy, w zimie wysokokaloryczny posiłek dziennie - kojec musi zapewniać swobodę poruszania się, oraz musi być regularnie sprzątany - jeśli pies potrzebuje opieki weterynaryjnej należy mu ją zapewnić Każdy z nas może pomóc, czasami wystarczy tylko nie być obojętnym, nie odwracać wzroku i reagować. Jeżeli jesteś świadkiem znęcania się nad zwierzęciem, które grozi mu uszczerbkiem na zdrowiu, lub zagraża jego życiu, możesz to zgłosić do Policji lub bezpośrednio do prokuratury.