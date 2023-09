Co szykuje Tęcza? O nowej premierze mówią reżyserka i dyrektor słupskiego teatru Anna Czerny-Marecka

"Niekończąca się opowieść" wg powieści Michaela Endego to najnowsza premiera Teatru Lalki Tęcza w Słupsku. Po raz pierwszy wystawiona będzie w piątek, 22 września. Jak realizatorzy zmierzą się z legendarnym filmem o tym tytule? Co zobaczymy na scenie? Mówią o tym reżyserka Joanna Zadra (wcześniej w Tęczy widzieliśmy jej "Szwejka") i Michał Tramer, dyrektor Tęczy. Zapraszamy do posłuchania.