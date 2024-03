CuDowna wiosna, cudowna Wielkanoc ze słupską fundacją Przystań i nie tylko Anna Czerny-Marecka

Wielkanocne ceramiczne zwierzaczki już czekają na chętnych w sklepie charytatywnym Fundacji Przystań w Słupsku. Będą do kupienia także na jarmarku w Swołowie. Z wielkanocną ofertą wychodzą również Warsztaty Terapii Zajęciowej. Do rozstawienia świątecznych kiermaszy szykuje się też miasto Słupsk. Zanim jednak nastaną święta, przywitamy wiosnę. I najlepiej będzie zrobić to z Przystanią i Stowarzyszeniem Seniorów Ziemi Słupskiej Alternatywa.