Czarni zagrają przed własnymi kibicami. Zaczyna się turniej o Puchar Prezydenta Miasta Słupska

Do Słupska na towarzyskie granie przyjadą ekipy z Gdyni oraz Sopotu. I to właśnie te dwa zespoły w piątek rozegrają między sobą mecz. Czarni do gry przystąpią w sobotę, kiedy ich przeciwnikiem będą goście z Gdyni.

Jeszcze ciekawiej zapowiada się niedzielne starcie podopiecznych Mantasa Cesnauskisa z sopockim Treflem. Wśród gości wystąpią przecież znakomicie w Słupsku znani - Jakub Musiał oraz Mikołaj Witliński.

Poniżej pełen program turnieju:

Piątek 08.09

18:00 Trefl Sopot - Suzuki Arka Gdynia

Sobota 9.09

17:30 Prezentacja zespołu Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

18:00 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Suzuki Arka Gdynia

Niedziela 10.09

17:00 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Trefl Sopot

Bilety na turniej do zakupu na: https://czarni.abilet.pl

Fotorelacja z turnieju prezydenta w zeszłym roku: