Czary, magia, ogień i taniec. Niezwykła noc w Czarnej Dąbrówce

Za nami wyjątkowa impreza nad jeziorem w Czarnej Dąbrówce.

- Cieszymy się, że byliście z nami - mówi Beata Łozowska, dyrektora gminnego ośrodka kultury w Czarnej Dąbrówce. - Wianki, tańce, gry i zabawy, słodkości i dobre jedzenie - wszystko to miało miejsce w Czarnej Dąbrówce. Wydarzenie uświetnił także występ młodej utalentowanej tancerki, Nikoli Bojanowskiej. Imprezę taneczną poprowadził DJ Amadeusz. Jak co roku, przygotowaliśmy widowisko sobótkowe, na które z wytęsknieniem wszyscy czekali. I w tym roku nie zawiedliśmy, ponieważ niezapomniane, przepiękne widowisko z pokazem ognia zaprezentowała grupa młodzieżowo-teatralna Pierwsi Lepsi . Ogromnie Wam dziękujemy! Ogrom pięknej, ale też ciężkiej pracy! Jesteśmy z Was dumni!