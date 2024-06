Pamięci Słowińców. W Parku Chopina w Ustce odsłonięto torfową rzeźbę

Autorka rzeźby Joanna Dudek opowiadała o symbolice rzeźby.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że projekt udało się zrealizować – mówiła Joanna Dudek. - Ten torf pochodzi z Kluk. Jest to ziemia tutejsza. Te prostopadłościany nawiązują do postaci ludzkiej. Są postury Słowińców, którzy byli od nas trochę niżsi i bardziej krępi. Te kroczące postaci to Słowińcy zbudowani z torfu, który z czasem będzie się degradował, rozpadał, wykruszał, by w końcu się zupełnie wypłaszczyć, bo niestety mniejszości słowińskiej już tutaj nie ma. A rzeźbę będzie porastać łąka kwietna.

Autorka swoją pracą chce zwrócić uwagę na problemy mniejszości etnicznych oraz na troskę o środowisko naturalne. Przy realizacji pracy zgłębiała tradycje i zwyczaje dawnych mieszkańców Pomorza Środkowego – Słowińców. Teraz myśli o nadaniu imion swoim postaciom. Jeden – największy - już został ochrzczony mianem Grubas.