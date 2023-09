Czas na ziółka. Mięta, melisa, oregano wracają do łask. Miastko ziołami stoi (WIDEO)

Rodzinna firma

Jedno z większych upraw zielarskich znajduje się w Okuniewie koło Miastka. Właściciele, a jest to firma rodzinna, swoje zioła prezentują z powodzeniem na niemal wszystkich imprezach, festynach w powiecie bytowskim.

- Zioła wracają do łask, mogę to stwierdzić z całą stanowczością - mówi Iwona Styrenczak z gospodarstwa zielarskiego z Okunina koło Miastka - Coraz więcej ludzi zwraca się ku naturze, do naturalnych metod leczenia. Wiadomo, że zioła nie zastąpią wizyty u lekarza, ale z pewnością mogą wspomóc zdrowie. Przykładowo melisa lekarska słynie z właściwości uspokajających, a niewiele osób wie, że także poprawia trawienie. Tymianek, który jest nie tylko przyprawą do mięs, ale także działa moczopędnie. Działa również relaksacyjnie. Zastosowanie ziół naprawę jest olbrzymie. Często naszym doświadczeniem dzielimy się z klientami i proponujemy rożne przepisy. Choćby na herbatkę z rozmarynu. Właściwości tego aromatycznego napoju są następujące: wspiera odporność, wspiera organizm w trakcie infekcji, rozgrzewa, jest przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, przeciwwirusowa działa rozkurczowo, czyli zmniejszy nasilenie bólów brzucha, załagodzi wzdęcia oraz dolegliwości w przebiegu menstruacji, uspokaja, pomoże zasnąć (jeśli pić ją będziesz przed snem).

A jak przygotować taką herbatę? 2 łyżki listków rozmarynu (najlepiej świeżo zebrane z kuchennego parapetu) zalej

szklanką wrzącej wody, zaparzaj pod przykryciem 15-20 minut.