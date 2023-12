Czesław Lang patronem szkoły podstawowej Kołczygłowach. Duma rozpiera (WIDEO)

Tłumy gości w Kołczygłowach

- Czuję się dziś cudownie, aż chwilami lekko zażenowany - mówi Czesław Lang. - Człowiek odnosił jakieś sukcesy, czasami nawet o nich zapomina, a teraz czuję się dumny, że społeczność tej miejscowości, tej szkoły wybrała mnie na patrona. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, nie zawsze za życia można być patronem szkoły, czy jakiejś ulicy. Więc jestem bardzo dumny, tym bardziej, że jest to szkoła, przychodzą tu dzieci, będzie można przekazać im coś, co w życiu jest ważne, coś co w życiu osiągnąłem, czyli, że trzeba mieć marzenia, umieć stawiać sobie cele, realizować je. Tak się działo w moim życiu. Mam nadzieję, że uda mi się przekonać młodych ludzi, do tego, aby szukali w sobie tych talentów, czy to sportowych, czy to muzycznych. Człowiekowi, który ma pasję, żyje się lepiej. Uczniowie szkoły w Kołczygłowach mogą na mnie liczyć, z pewnością będę miał z nimi spotkania motywacyjne, rozmawiałem już z klubem Baszta Bytów, żeby zrobić tutaj jakąś szkółkę kolarską, aby zarazić ich sportem, ale nie tylko. Każdą pasję najmłodszych będziemy starali się rozwijać.