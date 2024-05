Festyn europejski w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku [zdjęcia]

Dziś w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku nie było lekcji. Uczniowie uczestniczyli w festynie europejskim zorganizowanym z okazji rocznicy 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali z tej okazji szereg akcji. Był m.in. drużynowy konkurs „Wędrówka po Europie”, debata z udziałem przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta oraz turniej dla rodziców i dzieci „Jeden z dziesięciu”.

Powodzeniem cieszyły się zajęcia kulinarne połączone z konkursem dla klas 6-8.

Na dziedzińcu szkoły czynne było stoisko ze słodkościami – domowymi ciastami i wypiekami. Obok szykowano potrawy z grilla.

Zorganizowano również turniej koszykówki.

Natomiast uczniowie młodszych klas uczestniczyli w pochodzie z paradą flag państw należących do Unii Europejskiej. Dzieci przemaszerowały ulicami okalającymi Szkołę Podstawową nr 2.

Festyn europejski był nie tylko zabawą. Niósł również przekaz edukacyjny – uczniowie przygotowując się do tej akcji dowiedzieli się wielu informacji o państwa należących do Unii Europejskiej oraz korzyści i wartości niesie przynależność Polski do Unii.

Przypomnijmy, że Polska została przyjęta do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Natomiast wniosek o członkostwo w UE nasz kraj złożył 10 lat wcześniej, w 1994 r.